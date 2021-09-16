Milli cimnastikçi Onbaşı, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek

16 Eylül 2021 Perşembe, 10:47

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, İtalya’nın Pesaro kentinde 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak.

Mayıs ayında Bakü’de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlarda altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Red Bull sporcusu, tek kadınlar, karışık çiftler ve trio kategorilerinde şampiyonluk için İtalya'da mücadele edecek.