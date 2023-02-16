Milli cimnastikçiler Adem ve Ferhat'ın bileklikleri depremzedeler için açık artırmada
Ay-yıldızlı sporculardan Adem Asil'in dünya şampiyonluğu, Ferhat Arıcan'ın ise Avrupa şampiyonluğu bileklikleri, geliri depremzedeleri için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarıldı.
Milli cimnastikçilerden Adem Asil, dünya şampiyonluğu, Ferhat Arıcan ise Avrupa şampiyonluğu bilekliklerini depremzede çocukların eğitimine destek için açık artırmayla satılmak üzere Socrates Dergi'ye bağışladı.
Milli sporcular Adem Asil ve Ferhat Arıcan, yaptıkları açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören çocuklar yararına yardım kampanyasına katıldıklarını belirtti.
Adem Asil, Socrates Dergi'nin bu zor günlerin yaralarını sarmak için geliri depremden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılmak üzere birçok değerli eşyayı açık artırmaya çıkardığını belirterek, "Ben de destek olabilmek adına İngiltere'de dünya şampiyonu olduğum yarışmada kullandığım bilekliğimi bağışladım. Tekliflerinizi 'SocratesSahada.com' aracılığıyla yapabilirsiniz. Her destek çok değerli." açıklamasında bulundu.
Ferhat Arıcan da Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda paralel bar aletinde birincilik elde ettiği ve kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunda kullandığı bilekliklerini depremzedelerin eğitimine destek olmak için bağışladığını duyurdu.
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