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Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Şanghay'da ana tabloya kaldı

Çin'de düzenlenen Flöre Grand Prix'de milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ana tabloya kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:47
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Şanghay'da ana tabloya kaldı
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Çin'de düzenlenen Flöre Grand Prix'de milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ana tabloya yükseldi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şanghay kentindeki organizasyonda İrem Karamete Baldini, tamamını galibiyetle tamamladığı ön eleme karşılaşmaları sonrası adını ana tabloya yazdırdı.

İrem Karamete Baldini, yarın (TSİ) 04.20'de Kanada'dan Sabrina Fang ile tablo 64'te mücadele edecek.


İrem Karamete Baldini Eskrim Dünya Eskrim Şampiyonası Çin

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