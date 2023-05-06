Milli eskrimci İrem Karamete, Bulgaristan'da 39'uncu oldu
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Bulgaristan'da düzenlenen Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nı 39'uncu sırada bitirdi.
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Bulgaristan'da düzenlenen Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nı 39'uncu sırada tamamladı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentindeki organizasyonda milli sporcu ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.
İrem Karamete, tablo 64'te karşılaştığı Fransa'dan Morgane Patru'ya 15-10 yenilerek 39'uncu sırada yer aldı.
Dünya Kupası, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Bozdağ kaset bekliyor!
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)
- Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosuyla ilgili açıklama
- Erdoğan'ın sandık telaşı: Talimatı kürsüden verdi!
- Napoli'den transfere net yanıt!
- AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!