Milli futbolcu Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'da

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:59

Ay başında İspanyol kulübü Celta Vigo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Okay'ın yeni takımı, West Bromwich Albion oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında Celta Vigo'ya gitmişti.

Milli takımı formasıyla 39 maça çıkan Okay, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında West Bromwich, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da Getafe'de kiralık olarak oynadı.