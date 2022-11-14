Milli futbolcu Salih Özcan'dan Almanya açıklaması: 'Kararımı verdim, mutluyum'

14 Kasım 2022 Pazartesi, 19:29

İskoçya maçı hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da Salih Özcan, basın mensuplarına konuştu.

Bir önceki kampta sakatlığı nedeniyle yer almadığı hatırlatılan Salih Özcan, "Bayağı üzüldüm, sakatlanınca daha önceki kampa gelemedim" dedi.

Almanya ve Türkiye arasındaki milli takım tercihi için de konuşan başarılı orta saha, "Dört gözle bekliyordum milli takım için oynamayı. Ailem ve ben gurur duyuyoruz. Kararımı verdim ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER MESAJI

EURO 2024'ün Almanya'da olmasını değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Almanya'da olması eksta motive ediyor beni. Grup zor bir grup ama bizim hedefimiz başarılı olmak. İnşallah başarılı oluruz" diye konuştu.

Dortmund'lu futbolcu son olarak takımın yaş ortalamasının genç olması ve Arda Güler için gelen soru karşısında, "Takım yaş olarak genç bir takım. Arda Güler, yetenekli bir oyuncu. Tekniği iyi. İnşallah büyük bir kariyer geçirir" değerlendirmesini yaptı.