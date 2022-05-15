Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, reklam filmi için kamera karşısına geçti
Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Turkcell'in reklam filmi için kamera karşısına geçti.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Turkcell'in "#çokçekici" reklam filmi serisi için kamera karşısına geçti.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın, küçük bir Karadeniz köyünde yaşayan bir grup çocuğun kendisine ulaşma hikayesini anlatan reklam filminde oynadı.
Filmde, rakip takıma farklı yenilen minikleri temsil eden bir çocuk, cep telefonuyla köyde dolaşırken Turkcell'in çekim gücünü kullanarak, "#cometoçaykara" etiketiyle canlı yayında transfer teklifinde bulunuyor. Rövanş maçının başlamasına saniyeler kala canlı yayınları izleyen Yusuf Yazıcı, sürpriz yaparak çocukların transfer hayallerini gerçekleştiriyor.
Paylaşımlar #ÇokÇekici olunca transfer de öyle oluyor. #ComeToÇaykara pic.twitter.com/Jq7VpCIV5z— TURKCELL (@Turkcell) May 13, 2022
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı