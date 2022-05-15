Küme düşen Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak'a yumruklu saldırı

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TFF 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan ve TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da maçın bitiminden 3.5 saat sonra takım otobüsüne binen oyunculara tepki gösteren taraftarlardan biri, kaptan Burak Altıparmak'a yumruklu saldırı girişiminde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 11:56

TFF 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla konuk Bursaspor'un ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Maçın ardından Bandırma 17 Eylül Stadyumu çevresinde toplanan Bursaspor taraftarları, futbolculara tepki gösterdi. Polis, stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bursasporlu futbolcular, maçın bitiminde 3.5 saat sonra takım otobüsüne bindi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/spor/kume-dusen-bursasporun-kaptani-burak-altiparmaka-yumruklu-saldiri-1936032 


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