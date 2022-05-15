Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti

15 Mayıs 2022 Pazar, 11:39

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, ligin 37'nci haftasında bugün Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti.

Bu yenilginin ardından ligin puan tablosuna göre 2'nci Lig'e düşeceği kesinleşen Kocaelispor'un taraftarları, Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri'nin önünde toplanarak takımı protesto etti. "Körfez'i aleme rezil ettiniz" şeklinde slogan atan taraftarlar, saat 21.15 sıralarında tesise gelen takım otobüsüne ellerindeki taş ve sahte dolarları fırlattı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/spor/kocaelispor-taraftarlari-kume-dusen-takimi-protesto-etti-1936093