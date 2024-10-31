Milli güreşçi Ahmet Duman, dünya ikincisi oldu
Milli güreşçi Ahmet Duman, Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Duman, finalde Japon Masanosuke Ono'yla karşılaştı.
Rakibine mağlup olan Ahmet, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
Türkiye, şampiyonayı 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla bitirdi.
Etiketler: #Türkiye Güreş Federasyonu #Güreş #Ahmet Duman
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