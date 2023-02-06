Milli güreşçi Taha Akgül yardım istedi! 'Güreşçilerimizin kaldığı bina yıkıldı'
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" paylaşımında bulundu.
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