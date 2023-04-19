Milli halterci Batuhan Yüksel, Avrupa ikincisi oldu
Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Yüksel, Avrupa ikinciliği elde etti.
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katılımıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor.
Organizasyonun beşinci günü erkekler 81 kiloda Batuhan Yüksel, koparmada 152 kiloyla gümüş, silkmede 187 kiloyla bronz, toplamda ise 339 kiloyla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.
Türkiye organizasyonda 6'sı altın, 7'si gümüş, 3'ü bronz olmak üzere toplam 16 madalyaya ulaştı.
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