Milli halterci Fatmagül Çevik'ten 2 bronz madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 131 kilo kaldıran Milli halterci Fatmagül Çevik, toplamda da 238 kiloyla 2 bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:31
Milli halterci Fatmagül Çevik'ten 2 bronz madalya
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken, toplamda da 238 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde Fatmagül Çevik, madalya mücadelesine çıktı.

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Silkmede 131 kilo kaldırarak Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu, toplamda da 238 kiloya ulaştı ve ikinci bronz madalyasını kazandı.

Şampiyonada silkmede 151 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Emily Campbell, toplamda da 263 kiloyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Silkmede 140 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi olan Gürcü halterci Anastasiia Hotfrid, toplamda da 257 kiloyla yine ikinci oldu.

Milli halterciler, 10'ar erkek ve kadın 20 sporcuyla katıldıkları Avrupa Halter Şampiyonası'nı 5'i altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladı.

Avrupa Halter Şampiyonası bugünkü müsabakalarla sona erdi.


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