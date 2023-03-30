Milli halterci Sami Baki, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
Sami Baki, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 96 kiloda 3 altın madalya kazandı.
Milli halterci Sami Baki Kıymet, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 96 kiloda 3 altın madalya kazarak dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde devam eden şampiyonada 96 kiloda podyuma çıkan Sami Baki, koparmada 145 kilo, silkmede 180 kilo ve toplamda 325 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Türkiye, şampiyonada şu ana kadar milli sporcuların kazandığı madalya sayısı 5 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 14 oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- Uzlaşma için son saatler
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- Dolandırıcılık dosyasındaki elçilik belgesi