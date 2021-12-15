Milli halterciler Özbekistan'dan 4 madalyayla döndü
Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'te yapılan şampiyonada, 51 ülkeden 393 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Milli takım organizasyona 2 erkek ve 4 kadın sporcuyla katılırken, erkekler 55 kiloda Muammer Şahin bronz, kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonayı 4 madalyayla tamamlayan milli takım yurda döndü. Milli sporcuları, Esenboğa Havalimanı'nda federasyon yetkilileri, antrenörler ve aileleri karşıladı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, göreve yeni geldiklerine işaret ederek, "Takımımızın hazırlık dönemi ve durumlarını şampiyonadan hemen önce öğrenebildik. Buna rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. 2022'de yapılacak organizasyonlara şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz ve kamplarımızı başlatacağız. Türk halterini özlenen günlerine getirmek tek düşüncemiz." ifadelerini kullandı.
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