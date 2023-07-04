Milli haltercilerden 11 madalya
15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli halterciler, organizasyondaki üç günün sonunda 11 madalyaya ulaştı
Milli sporcu Burak Aykun, Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonun üçüncü günü tamamlandı.
Yıldızlar 55 kiloda Burak Aykun, silkmede 130 kilo ve toplam 228 kiloluk dereceleriyle altın, koparmada 98 kiloyla da bronz madalya kazandı.
Milli sporcular, üç günün sonunda 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalyaya ulaştı.
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