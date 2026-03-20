Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milli judocu Tuğçe Beder'den altın madalya!

20.03.2026 19:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya kazandı.

Milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Tiflis'teki yapılan turnuvada son 16 turundan başlayan milli sporcu, ilk maçında İspanyol Mireia Rodriguez Salvador'u mağlup etti.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Konul Aliyeva'yı eleyen Tuğçe, yarı finalde ise Rus Sabina Giliazova'yı yenerek finale yükseldi.

Finalde İsveçli Tara Babulfath ile karşılaşan Tuğçe Beder, altın madalyanın sahibi oldu

İlgili Konular: #Altın Madalya #Judo #Tuğçe Beder

İlgili Haberler

