Milli judocular, Özbekistan'da 2 bronz madalya!

Özbekistan'da düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda Milli judocular Tuğçe Beder ile Salih Yıldız, bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 19:08
Milli judocular, Özbekistan'da 2 bronz madalya!
Abone Ol google-news

Milli judocular Tuğçe Beder ile Salih Yıldız, Özbekistan'da düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyatları'na kota puanı veren Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te bugün başlayan Grand Slam Turnuvası'nda -48 kiloda müsabakaya katılan milli judocu Tuğçe Beder üçüncülük maçında Moğolistanlı rakibi Baasankhuu Bavuudorj'i ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkek milli judoculardan -60 kiloda Salih Yıldız ise üçüncülük müsabakasında Belçikalı Jorre Verstraeten'i ipponla yenerek bronz madalya kazandı.


Tuğçe Beder haberleri Salih Yıldız haberleri madalya haberleri bronz madalya haberleri Türkiye Judo Federasyonu haberleri Judo haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması! 'Mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'

Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması! 'Mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'
Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı

Hayatını kurtardı… Köpeklerden kaçan karacaya sahip çıktı
Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!

Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor

Uzmanların favorisi! Doğal C vitamini… Bağışıklığı güçlendirip kabızlığı bitiriyor
Aya Yorgi beton olmasın

Aya Yorgi beton olmasın
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...
Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’

Esra Erol annesini paylaştı, görenler aynı şeyi söyledi! ‘Kızlarından daha güzel’