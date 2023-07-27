Milli judoculardan üç madalya

Yayınlanma: 27.07.2023 - 23:20

Güncelleme: 27.07.2023 - 23:20

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli judocu Emir Selim Arı altın, Sinem Oruç gümüş, Yusuf Yazgan ise bronz madalya elde etti.

Slovenya'nın Maribor kentinde devam eden organizasyonun üçüncü gününde 81 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı sporculardan Emir Selim Arı, finalde Gürcü Giorgi Bendeliano'yı yenerek altın madalya aldı.

Kadınlar 63 kiloda yarışan Sinem Oruç ise finalde Hırvat Jana Cvjetko'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 73 kiloda mücadele eden Yusuf Yazgan da üçüncülük maçında Gürcü Irakli Kavtarashvili'yi yenerek bronz madalya elde etti.