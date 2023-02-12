Milli kaleci Uğurcan Çakır'dan depremzedelere destek mesajı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:39

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 18:39

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketine dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Uğurcan, "Yaşadığımız süreç birkaç günle geçecek bir durum değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bu yaraları sarmak için gerek maddi, gerekse manevi olarak desteklerimiz sürmeli. Aklımız, fikrimiz, kalbimiz her zaman o güzel insanlarla olacak" ifadelerini kullandı.