Milli motosikletçi Deniz Öncü'den Moto2 kararı!
Bu sezon Moto3 Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans gösteren milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezon bir üst klasman olan Moto2'de yarışacak.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, yeni sezonda Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 2024 yılında Celestino Vietti ile Red Bull KTM Ajo adına Moto2'de yarışacak. Deniz, böylece Türk motor sporları tarihinde Moto2'de tam sezon mücadele eden ilk sürücü olacak.
MOTO3 KARİYERİNDE 11 PODYUM
Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor.
20 yaşındaki sporcu, 2023 sezonunda kariyerinin ilk Moto3 zaferlerini yaşadı. Deniz'in, Moto3 kariyerinde 11 podyumu bulunuyor.
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