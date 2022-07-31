Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'da damalı bayrağı birinci olarak geçti.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 6. ayağında ikinci yarışı öncesi sıralama yarışını (Superpole) birinci olarak tamamlamıştı. Most Pisti'nde bu avantajla yarışa başlayan Toprak, bir ara liderliği kaybetse de son 7 tur kala birinciliği aldı ve 22 turluk yarışta damalı bayrağı ilk geçen sporcu oldu.
Yarışı Ducati pilotu Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.
Toprak, hem Superpole hem de yarış birinciliğiyle genel klasmanda ilk 2'yle puan farkını oldukça azaltmayı başardı. Genel klasmanda 3. sırada bulunan milli motosikletçi, puanını 260'a çıkardı. Genel sıralamada lider olan Bautista'nın 298, ikincilikteki Rea'nın ise 267 puanı var.
Sezonun 7. ayağı Fransa'da Pirelli Pisti'nde 9-11 Eylül tarihlerinde koşulacak.
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