Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Sabri Sarıoğlu hakkında açılan davada takipsizlik kararı verildi.

Geçen aylarda bir otelde çalışan Lara G. isimli bir kadın Sabri Sarıoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Sabri Sarıoğlu ile yaşadıkları ilişki sonucunda hamile kaldığını belirten kadın, Sarıoğlu'nun kendisine baskı uygulayarak çocuğu zorla aldırdığını iddia etmişti.

Bu iddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

"TAKİPSİZLİK" KARARI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Savcılık, baskı ve zorlamaya yönelik bir belge ve delilin bulunmadığına kanaat getirerek dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi.