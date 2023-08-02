Milli okçu Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu
Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler makaralı yayda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu.
Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yayda Emircan Haney, sıralama yarışlarında birinci oldu.
Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada milli okçu Emircan, 121 sporcu arasından sıralama atışlarını 709 puanla ilk sırada tamamladı.
Aynı kategoride diğer milli sporculardan Bathan Akcaoğlu 692 puanla 31'inci, Yakup Yıldız ise 690 puanla 44'üncü sırada yer aldı.
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