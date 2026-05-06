Milli okçular Çin'deki Dünya Kupası'nda finale yükseldi!

6.05.2026 17:14:00
Erkek ve Kadın Okçuluk Milli Takımları, Çin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında finale yükseldi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen makaralı yay kadın ve erkek milli takımları, 9 Mayıs Cumartesi günü altın madalya için mücadele edecek.

RAKİP ABD

Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan kadın milli takımı, TSİ 05.02'de ABD ile karşılaşacak.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan erkek milli takımı da yine ABD ile TSİ 05.40'ta karşı karşıya gelecek.

Milli okçu Emircan Haney, Avrupa rekoruna ortak oldu! Milli sporcu Emircan Haney, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında erkekler makaralı yay sıralama atışlarında Avrupa rekorunu egale etti.
T3 Vakfı İş Birliğiyle Milli Teknoloji Zirvesi Doğuş Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi Doğuş Üniversitesi, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Milli Teknoloji Zirvesi: Türkiye'nin Uzay ve Havacılık Vizyonu"na 16 Nisan 2026 Perşembe günü Çengelköy Kampüsü'nde ev sahipliği yaptı.
Milli sporculardan Wings for Life World Run’a davet Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için düzenlenen Wings For Life World Run, 10 Mayıs’ta tüm dünyayla eş zamanlı olarak İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılacak.