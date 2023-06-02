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Milli okçulardan 2'si altın 3 madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa GP'sinin 2. ayağında, Milli okçular 2'si altın toplamda 3 madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 21:02
Milli okçulardan 2'si altın 3 madalya
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Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcular 2'si altın 3 madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Norveç'i 234-229 yenerek altın madalya kazandı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ta oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da finalde İsviçre'yi 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Emircan Haney ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı ise Çekya'yı 157-154 yenerek bronz madalya aldı.

Organizasyonda yarın erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu altın madalya mücadelesi verecek.


Okçuluk Avrupa Grand Prix Hırvatistan mete gazoz

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