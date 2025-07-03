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Milli para atlet Ebrar Keskin Çekya'dan altınla dönüyor!

Milli para atlet Ebrar Keskin Çekya'dan altınla dönüyor!

3.07.2025 17:18:00
Güncellenme:
AA
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Milli para atlet Ebrar Keskin Çekya'dan altınla dönüyor!

Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'daki turnuvada altın madalya kazandı.

Milli para atlet Ebrar Keskin, Çekya'da devam eden Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmasının 9. ve son ayağında gülle atmada altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonda Ebrar Keskin, 12.78 metrelik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu.


Turnuvada Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Reyhan Taşdelen de branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Ebrar Keskin'i ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

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