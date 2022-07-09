Milli satranççı Işık Can, Fransa'daki şampiyonada 2. oldu

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:44

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Korsika Adası'nda düzenlenen 5'i Büyük Usta (GM), 14'ü Uluslararası Usta (IM) olmak üzere toplam 122 sporcunun yarıştığı 7. Porticcio Open Satranç Şampiyonası'nda sporcumuz Işık Can 1. ile eş puanda 2. olmayı başardı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.