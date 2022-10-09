Milli sporcu Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya

Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda, halka aletinde milli sporcu Adem Asil altın, İbrahim Çolak da bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 18:37
Milli sporcu Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya
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Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.


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