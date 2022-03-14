Milli sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı gülle atmada altın madalya kazandı

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı gülle atmada altın madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2022 Pazartesi, 00:13
Milli sporcu Alperen Karahan, 23 yaş altı gülle atmada altın madalya kazandı
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Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentinde yapılan organizasyonda Alperen Karahan, 19,81 metrelik derecesiyle 23 yaş altı erkekler gülle atmada kürsünün birincilik basamağına çıktı.

Organizasyonda dün 23 yaş altı kadınlar gülle atmada Pınar Akyol altın, 23 yaş altı erkekler disk atmada ise Osman Kul gümüş madalya kazanmıştı.



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