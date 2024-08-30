Milli sporcu Gamze Gürdal yarı finale çıktı!
Paris 2024 Paralimpik oyunlarında, milli sporcu Gamze Gürdal para tekvando kadınlar kategorisinde yarı finale çıktı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda yarı finale yükseldi.
Grand Palais'teki para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Gamze, çeyrek finalde Fiji'den Irene Mar ile karşılaştı.
Rakibini 29-5 mağlup eden Gamze Gürdal, adını yarı finale yazdırdı.
Tokyo 2020'de 5. olan milli sporcu, Paris 2024'teki yarı final müsabakasına bu akşam TSİ 20.21'de çıkacak. Gamze, yarı finalde Sırbistan'dan Maria Micev ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.
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