Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti!

26.02.2026 09:05:00
AA
Türkiye Ragbi Federasyonu, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Federasyonun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.

