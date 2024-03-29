Milli sporcu Sıla Ersin'den gümüş madalya

Milli judocu Sıla Ersin, 48 kilo final maçında rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 18:33
Milli sporcu Sıla Ersin'den gümüş madalya
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Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam, Antalya'da başladı.

Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam'de Türkiye'yi 21 kadın ve 25 erkek sporcu temsil ediyor.

Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvaya, 93 ülkeden toplam 652 sporcu katılıyor.

Sporcular, turnuvanın ilk gününde 48, 60, 66 kiloda tatamiye çıktı.

Milli judocu Sıla Ersin, 48 kilo finalinde Japon rakibi Tsunoda Natsumi'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Salih Yıldız ise 66 kiloda Hollandalı Tornike Tsjakadoea'yı yenerek bronz madalya elde etti.

Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.


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