Milli sporculardan 2021'de 3 bin 785 madalya
2021 yılında uluslararası şampiyonalarda mücadele eden milli sporcular, 3 bin 785 madalya kazandı.
Milli sporcular, yeni tip koronavirüs salgını tehdidinin sürdüğü 2021'de uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ile Uluslararası Turnuva'ya katılan ay-yıldızlılar, 1156 altın, 1141 gümüş ve 1488 madalya elde etti.
TOKYO'DA TARİHİ BAŞARI
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan Tokyo 2020, Türkiye'nin en fazla madalya sayısına ulaştığı olimpiyatlar oldu.
Milli okçu Mete Gazoz ve milli boksör Busenaz Sürmeli, olimpiyat şampiyonu olarak Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı.
Türkiye, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla bir ilke daha imza attı. Milliler, tarihinin en fazla madalya topladığı paralimpik oyunlarını geçirdi.
En fazla madalya kick boksçulardan
Türkiye'nin 2021 madalya tablosunda Kick Boks Federasyonu, 799 madalyayla ilk sırayı aldı.
Kick boksçuları, 478 madalyayla Tekvando Milli Takımı, 317 madalyayla Güreş Milli Takımı, 300 madalyayla Atletizm Milli Takımı takip etti.
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