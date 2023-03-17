Milli sporculardan 3 bronz madalya
Romanya'daki Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Mehtap Gültekin, Ebru Dağbaşı ve Zehra Demirhan bronz madalya kazandı.
Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 76 kiloda Mehtap Gültekin Rumen Elena Irina Margas'ı 10-2, 59 kiloda Ebru Dağbaşı Norveçli Othelie Annette Hoeie'yi 4-1, 50 kiloda mücadele eden Zehra Demirhan ise Polonyalı Amanda Tomczyk'i 6-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon 19 Mart'ta sona erecek.
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