Milli sporculardan 3 bronz madalya

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:48

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:48

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda 76 kiloda Mehtap Gültekin Rumen Elena Irina Margas'ı 10-2, 59 kiloda Ebru Dağbaşı Norveçli Othelie Annette Hoeie'yi 4-1, 50 kiloda mücadele eden Zehra Demirhan ise Polonyalı Amanda Tomczyk'i 6-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon 19 Mart'ta sona erecek.