Milli sporculardan Polonya'da bir altın madalya daha!

Milli sporcu Gülistan Turan, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanırken Sercan Koç gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 18:05
Milli sporculardan Polonya'da bir altın madalya daha!
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında kadınlarda Gülistan Turan altın, erkeklerde Sercan Koç gümüş madalya elde etti.

Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşında finaller başladı. Türkiye adına öğle seansında iki milli sporcu ringe çıktı.

Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan, finalde ev sahibi ülkeden Polonyalı Roksana Dargiel'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda ise Sercan Koç, finalde Belçikalı Gianny De Leu'yla karşılaştı. Rakibine mağlup olan Sercan, gümüş madalyada kaldı.

Akşam seansında milli sporculardan Kübra Kocakuş ve Bediha Taçyıldız da altın madalya kazanmak için final müsabakalarına çıkacak.


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