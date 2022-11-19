Milli Takım, Çekya'yı geçmesini bildi!

19 Kasım 2022 Cumartesi, 21:58

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Millilerimiz, 2-1'lik skorla kazandı.

Millilerimiz'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekya'nın tek golü 56. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

A Milli Takım'da Samet Akaydın, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Arda Güler ilk kez milli formayı giymenin heyecanını da yaşadı.

Millilerimiz'in bir sonraki maçı EURO 2024 elemelerinde Ermenistan deplasmanında, 25 Mart 2023 tarihinde olacak.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN SON DÜDÜK

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.

21 YIL SONRA YENİDEN GAZİANTEP

Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçında Gaziantep, 21 yıl aradan sonra yeniden milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.

2017'de açılan Kalyon Stadı'nda ilk kez milli maç oynandı. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça ilgi gösterirken yer yer boşluklar da görüldü. Ayrıca maraton tribününde yaklaşık 80 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Bu arada milli takım, maç öncesi ısınmaya "Kadına el kalkamaz" pankartıyla çıktı.