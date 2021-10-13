Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un gözyaşlarının sırrı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 07:00

Letonya’yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası’na katılma umutlarını korurken karşılaşmaya Ay-Yıldızlıların yeni teknik direktörü Kuntz’un gözyaşları damga vurdu.

Burak’ın golünün ardından yedek kulübesinde yardımcılarına ve futbolculara sarılan Alman çalıştırıcının, bitiş düdüğüyle adeta büyük bir stres boşalması yaşadığı öğrenildi. Milli Takım’ın başında ilk galibiyetini alan ve geldiği günden bu yana hem oyuncularına hem de futbolseverlere pozitif mesajlar veren Kuntz’un, geride kalan 10 günlük sürede yaşadığı yoğun duyguları, baskıyı, stresi bir anda dışa vurup ağladığı bildirildi.

BASKI HER GÜN ARTTI

Ay-Yıldızlı ekibin içinde bulunduğu mental durumun yanı sıra az zamanda çok iş yapılması zorunluluğunun kamp dönemi boyunca Kuntz’un bir numaralı gündemi olduğu belirtildi. Riva’da ve Riga’da futbolcularıyla sık sık toplantı yapıp motive etmeye çalışan Alman hoca, diğer taraftan da oyun ile oyuncu tercihleriyle ilgili gelen eleştirilere göğüs gerdi. Mutlak 3 puan hedeflenen Norveç maçında öne geçilmesine rağmen 1-1’lik skor Kuntz’un üzerindeki baskıyı artırdı. Bu süreçte, oyuncularına gelen bazı tepkiler de Alman çalıştırıcıyı olumsuz etkiledi.