Milli Takım, Uluslar Ligi’nde bugün Galler’i yenip üst klasmana lider çıkmak istiyor

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:55

A Milli Futbol Takımı, tarihi bir maça çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında bugün Galler’i konuk edecek. Kayseri Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Grupta 10 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Milliler, Galler’i yenmesi halinde hem zirveyi hem de UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü, puanı olmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-Yıldızlılarda kart cezalısı Kenan Yıldız ile sakat Ahmed Kutucu forma giyemeyecek.

MONTELLA: ZEVK VERİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, “Galler karşılaşmasının önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi’ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. İtalyan çalıştırıcı, Roma Kulübü’nün kendisini teknik direktörlüğe getirmek istemesiyle ilgili, “Spekülasyonlar var. Bunları duymak sadece bana zevk veriyor. Demek ki futbolcularımız büyük iş başarıyor, hoca bile spekülasyonlara dahil oluyor. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı.

Biz bir aileyiz, herkes milli takım zamanının gelmesini, beraber vakit geçirmeyi, antrenman yapmayı, maça çıkmayı dört gözle bekliyor. Ortamımız güzel, takımımla gurur duyuyorum. Bir teklif geldiğinde ilk görüşeceğim insanlar başkanımız ve sorumlu yöneticimiz olur” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYA KUPASI’NI İSTİYORUZ’

Milli futbolcu Yunus Akgün, “Dünya Kupası her futbolcunun hayalidir. Oraya katıldıktan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz. Oynadığımız futboldan, verdiğimiz mücadeleden çok keyif alıyoruz. Herkes çok istekli. Dünya Kupası’na katılmak için elimizden geleni yapacağız, çok istiyoruz” dedi.