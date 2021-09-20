Milli Takım'da Kuntz dönemi başladı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 15:16

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra TFF, Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile anlaştı. Sözleşmenin süresi 3 sene.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz imza töreninde konuştu:

Stefan Kuntz: Evime döndüm diyebilirim. Beşiktaş'ta oynadığım yıldan çok arkadaşım var. Hamit beni arayınca gurur duydum. Sonra Servet (Yardımcı) ve Erhan (Kamışlı) çaba sarf ettiler. Alman milli takımı ile görüşüldü, sert görüşmeler oldu ama anlaşıldı. Bana gösterilen inanca teşekkür ediyoum. Türk oyuncuların potansiyellerini biliyorum. Özgüvenimiz var.

YARDIMCI HOCALAR KİM OLACAK?

Hamit Altıntop, Kuntz'un 2 tane kendi seçeceği yardımcısı olacağını açıklarken Kuntz da "Yardımcım olarak Türkçe konuşan bir antrenörü tercih edeceğiz. 4 isim üzerine odaklanıyoruz" ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.

Hamit Altıntop: Ampute Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Şenol Güneş'e teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Böyle önemli bir kararda bulunmaktan gurur duyuyorum. Bana bu sorumluluğu verdikleri için teşekkür ediyorum. Bunu tecrübemle, birikimimle keyfe çevireceğimden emin olabilirsiniz. Zor bir görev ama zoru seviyoruz.

Stefan Kuntz'a hayırlı olsun. Kendisi sorumluluğun bilincinde. Stefan Kuntz'a hayırlı olsun diyorum. Kendisiyle istişareler yaptık. Saha dışında kendisine tecrübemle, birikimimle, kalitemle yardımcı olacağıma söz verdim. Kuntz; Almanya'da A Milli Takım teknik direktörü olamadı ama biz ona bu şansı veriyoruz.

Nihat Özdemir: Bugün, Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Şenol Güneş'e katkıları için teşekkür ederim. Şenol Güneş dünya tecrübesi olan bir isim. Unutulmayacak hizmetleri oldu. A Milli Takımımız herkes için vazgeçilmez tutkudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve bunu başarmak için çalışacağız. Dünya Kupası'na gidemezsek gerekli dersleri alacağız. Stefan Kuntz Almanya için bir kayıp, Türkiye için kazanç olacaktır. Yerli-yabancı meselesinin içine çekerek Stefan Kuntz'u yıpratmayalım.

YABANCI KURALI SENEYE NE OLACAK?

Yabancı kuralının seneye de devam edeceğini dile getiren Özdemir, "Yabancı sistemi bu şekilde devam edecek. Sergen Hoca da 'Alıştım bu sisteme. Sadece gelecek yıl da deklare edilen şekilde devam edecek mi onu bilmek istiyorum' dedi. Gelecek sene de 7+4 olarak devam edecek."



