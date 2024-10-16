Milli takımda sakatlanmıştı! Galatasaray'dan Barış Alper açıklaması

Yayınlanma: 16.10.2024 - 19:47

Güncelleme: 16.10.2024 - 19:47

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, milli takımda sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İnce, "Barış Alper'in çok anormal bir sakatlığı yok ancak tedavisine başladık. En hızlı şekilde iyileşmesi için çalışıyoruz. Süre vermiyorum ancak olursa Antalyaspor maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KEREM DEMİRBAY VE BATSHUAYI DE İDMANDA YOK

Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü basına açık olarak yapılan idmana sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, sağlık sebebiyle tedbir amaçlı dinlendirilen Kerem Demirbay ve Michy Batshuayi ile milli takımlardan geç dönen futbolcular katılmadı. Kerem Demirbay ve Batshuayi'nin perşembe günü takımla birlikte çalışacağı belirtildi.