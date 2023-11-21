Milli takımda sakatlık... Oyuna devam edemedi!

EURO 2024 Elemeleri son hafta maçında deplasmanda Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır sakatlanarak oyuna devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 23:36
Milli takımda sakatlık... Oyuna devam edemedi!
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A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşandı.

Milli takımın file bekçisi Uğurcan Çakır sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

UĞURCAN ÇIKTI ALTAY GİRDİ

Milli takımda Uğurcan Çakır yerine 32. dakikada Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

Öte yandan ay-yıldızlı ekipte aynı dakikada Yusuf Yazıcı da Abdülkadir Ömür yerine oyuna girdi.


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