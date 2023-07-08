Milli Takım'dan tarihte ilk!

Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Milli takım, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez finale kalma başarısı gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 23:32
Milli Takım'dan tarihte ilk!
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Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Cluj Napoca kentinde yapılan şampiyonanın elemelerinde 5 top aletinde 29.000 puanla 6. olarak finale yükseldi.

Milli takım, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez finale kalma başarısı elde etti.


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