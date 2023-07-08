Milli Takım'dan tarihte ilk!
Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Milli takım, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez finale kalma başarısı gösterdi.
Ritmik Cimnastik Genç Grup Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda finale kaldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Cluj Napoca kentinde yapılan şampiyonanın elemelerinde 5 top aletinde 29.000 puanla 6. olarak finale yükseldi.
Milli takım, dünya şampiyonası tarihinde ilk kez finale kalma başarısı elde etti.
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