Milli takımın Dünya Kupası play-off etabının programı belli oldu!

20.11.2025 20:48:00
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda oynayacağı Romanya maçının programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın başlama saati belli oldu.

SAATİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2026'da Türkiye'de oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak.

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Dünya Kupası #play-off #Romanya

