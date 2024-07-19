Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te "ilk" peşinde

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:16

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:16

Hatice Kübra'nın sosyal medyada yer alan açıklamasında Tokyo 2020'de bronz madalya aldığını hatırlatarak, "Sporun zirvesi olimpiyatlarda ikinci kez yer almak benim için büyük onur ve mutluluk. İlkiyle arasında pek fark hissetmiyorum. Çok heyecanlıyım. Paris'te emeğimizin karşılığını almak istiyorum" dedi.

Tokyo'da tecrübesiz olmasına ve çok heyecanlanmasına karşın bronz madalya ile döndüğüne dikkati çeken Hatice Kübra, "Paris’te hedefim bu sefer altın madalya alarak Türk bayrağıyla tur atmak. Tüm büyük şampiyonaları madalyayla tamamlamak bazı şeyleri doğru yaptığım anlamına geliyor. Şimdi altın madalya odaklı eksiklerimi tamamlayarak Paris’e hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın tekvandocular olarak Paris 2024'e tarih yazmaya gittiklerini vurgulayan Hatice Kübra, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadınlarda gerçekten güçlü bir takıma sahibiz. Olimpiyata dünya şampiyonu gidiyoruz. Kadınlarda gümüş ve bronz olimpiyat madalyalarımız var. Paris’te altın madalya alacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah hem ben, hem Merve, hem Nafia üçümüz de altın madalya alırız. Ben alamazsam bile takım arkadaşlarımdan birisi alır ve bir ilki gerçekleştiririz diye umuyorum."