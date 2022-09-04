Milli tekvandocu Nafia Kuş, Paris'te bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Nafia Kuş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarında bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklama göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde 2 sıklette müsabakalar yapıldı.
Türkiye adına 4 sporcu mücadele ederken, kadınlar +67 kiloda mücadele eden Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, organizasyonu 1'er gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.
Paris'te yarın para taekwondoda grand prix müsabakaları yapılacak ve 10 sporcu madalya mücadelesi verecek.
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Soylu için harekete geçiliyor
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- Erdoğan'ın diploması için harekete geçtiler
- 'Böyle biri değildi'
- İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini