Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi

Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:47

Güncelleme: 15.05.2024 - 20:47

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep, ilk turda dünya 48 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 2-0 yendi.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı ismi Bronzetti'yi 6-0 ve 6-4'lük setlerle geçen Zeynep, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 50'de yer alan bir sporcuyu mağlup etti.

İkinci turda elemelerden gelen Ukraynalı Anastasiya Soboleva'yı 6-1, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Zeynep, çeyrek finalde Alman Jule Niemeier ile karşılaşacak.