Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da düzenlenen WTA 125 turnuvası Parma Ladies Açık'ta adını çeyrek finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:47
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi
Abone Ol google-news

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep, ilk turda dünya 48 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 2-0 yendi.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı ismi Bronzetti'yi 6-0 ve 6-4'lük setlerle geçen Zeynep, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 50'de yer alan bir sporcuyu mağlup etti.

İkinci turda elemelerden gelen Ukraynalı Anastasiya Soboleva'yı 6-1, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Zeynep, çeyrek finalde Alman Jule Niemeier ile karşılaşacak.


tenis haberleri Türkiye Tenis Federasyonu haberleri Zeynep Sönmez haberleri Parma Ladies Açık haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide üretim yapıyor!

Çocukları için ekmişti, şimdi 20 dönüm arazide üretim yapıyor!
Son Dakika… Başakşehir’de bomba paniği!

Son Dakika… Başakşehir’de bomba paniği!
'Kızıl Goncalar'ın başrolü Özgü Namal 'Sarı Zarflar' filmi için Almanya'ya gidiyor

'Kızıl Goncalar'ın başrolü Özgü Namal 'Sarı Zarflar' filmi için Almanya'ya gidiyor
Dövüş filminin konusu ne? Dövüş filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dövüş filminin konusu ne? Dövüş filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Onay verilirse İzmir Aliağa’da iki tesis daha Avrupa Birliği listesine girecek: Zehir çemberi büyüyor

Onay verilirse İzmir Aliağa’da iki tesis daha Avrupa Birliği listesine girecek: Zehir çemberi büyüyor
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek
Aziz Yıldırım başkanlığa aday... 'Atatürkçüyüm, laik ve cumhuriyetçiyim'

Aziz Yıldırım başkanlığa aday... 'Atatürkçüyüm, laik ve cumhuriyetçiyim'
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı!