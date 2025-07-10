Milli voleybol takımında forma giymeye başlayan Sinead Jack-Kısal'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal kimdir? Sinead Jack-Kısal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
SINEAD JACK-KISAL KİMDİR?
Sinead Jack-Kısal 8 Kasım 1993 tarihinde doğdu. Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda orta oyuncu olarak oynayan Trinidad ve Tobago asıllı Türk voleybolcudur.
SINEAD JACK-KISAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
AZS Białystok (2011-13)
Uraloçka (2013-16)
Galatasaray (2016-18)
Denso Airybees (2018-20)
İlbank (2020-21)
Grupa Azoty Chemik Police (2020-21) (Mart 2021)
Megabox Vallefoglia (2021-22)
Eczacıbaşı (2022-günümüz)
SINEAD JACK-KISAL EŞİ KİMDİR?
8 Ağustos 2019'da Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlendi ve Türk vatandaşlığı kazandı. 2022'de beri Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde oynamaktadır.