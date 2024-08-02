Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak 18.oldu
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ILCA 7'de yarışan Yiğit Yalçın Çıtak, ikinci günü genel klasmanda 18. sırada tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, ikinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18'inci sırada tamamladı.
Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 7 kategorisinde yarışlara devam edildi.
Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ILCA 7 kategorisinde üçüncü yarışı 37'nci, dördüncü yarışı 14'üncü sırada bitirdi.
İkinci günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 18. sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi yarın iki yarışla devam edecek.
ILCA 7'de 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.
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