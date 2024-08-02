Elis Özbay, Paris 2024'ü 22'nci sırada noktaladı
Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 22'nci sırada tamamladı.
Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte D finalinde mücadele etti.
Tek çifte D finalinde 7.46.95'lik derecesiyle 4. sırayı alan Elis, olimpiyat oyunlarını 22. sırada bitirdi.
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