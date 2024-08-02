Elis Özbay, Paris 2024'ü 22'nci sırada noktaladı

Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 22'nci sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 12:09
Elis Özbay, Paris 2024'ü 22'nci sırada noktaladı
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Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte D finalinde mücadele etti.

Tek çifte D finalinde 7.46.95'lik derecesiyle 4. sırayı alan Elis, olimpiyat oyunlarını 22. sırada bitirdi.


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